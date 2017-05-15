Эмма Уотсон рассказала, почему прячет своего бойфренда

15.05.2017 20:52

Актриса боится вмешательства в свою личную жизнь.

Актриса Эмма Уотсон рассказала, почему прячет своего бойфренда. Актриса боится вмешательства в свою личную жизнь. "Я ни за что не стану впутывать своего бойфренда в этот публичный цирк, — заявила Эмма Уотсон в интервью "7Дней". — Сколько бы кто ни говорил, что можно иметь нормальные отношения, будучи знаменитостью моего масштаба, и не скрывать при этом личную жизнь, — не поверю. Никто не выдержит такого сумасшедшего дома. Поэтому мы с Уильямом нигде вместе не появляемся. Я ужасно не хотела жить за воротами, шлагбаумами и на закрытой территории, но выхода пока нет…Уильям очень славный. Он не имеет отношения к миру кино. Окончил Принстонский университет, потом получил степень MBA в Колумбийском университете".

"Уильям любит спорт, природу, приключения и мюзиклы. Точно как я, — говорит Эмма. — Он очень привлекательный, и у него отличное чувство юмора, что могут подтвердить все его друзья. В том числе те, с кем он общался в социальных сетях до того, как удалил все свои аккаунты из-за наших отношений. Возможность вести нормальный образ жизни для него так же важна, как и для меня. И если я не хочу, чтобы за ним гонялись папарацци, значит, должна скрывать наши отношения. Если бы я была на его месте, возненавидела бы все эти штучки немедленно! Участие в публичных мероприятиях, красные дорожки и прочую чепуху. Почему же он должен это любить и радостно участвовать в рекламной кампании моего фильма? Конечно, я не хочу, чтобы он был частью этого шоу…".

Источник: http://www.segodnya.ua