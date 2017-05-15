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Кровавый матч: в Аргентине застрелили футбольного фаната
15.05.2017 20:07
Фанат одного из клубов открыл огонь по болельщикам команды-противника
Как сообщает Politeka со ссылкой на The Sun, инцидент произошел во время 24-го тура аргентинской Примеры.
Как стало известно, огонь открыл 17-летний фанат «Ньюэллс Олд Бойс», который убил 44-летнего мужчину, попав ему в сердце и ранил в голову женщину. Пострадавшая в критическом состоянии находится в больнице.
Нападавший был арестован местной полицией. Матч был прерван из-за стрельбы и начавшихся беспорядков, в результате которых на поле полетели посторонние предметы. Один из них попал в голову боковому арбитру.
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Аргентина, фанат
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