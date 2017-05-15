Кровавый матч: в Аргентине застрелили футбольного фаната

15.05.2017 20:07

Фанат одного из клубов открыл огонь по болельщикам команды-противника

Как сообщает Politeka со ссылкой на The Sun, инцидент произошел во время 24-го тура аргентинской Примеры.

Как стало известно, огонь открыл 17-летний фанат «Ньюэллс Олд Бойс», который убил 44-летнего мужчину, попав ему в сердце и ранил в голову женщину. Пострадавшая в критическом состоянии находится в больнице.

Нападавший был арестован местной полицией. Матч был прерван из-за стрельбы и начавшихся беспорядков, в результате которых на поле полетели посторонние предметы. Один из них попал в голову боковому арбитру.