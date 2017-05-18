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Футбольний матч закінчився для відомого рок-вокаліста наручниками
На московському стадіоні “Відкриття Арена” поліцейські затримали відомого вокаліста рок-гурту “Бі-2″
Про це повідомляє Politeka з посиланням на “РИА Новости“.
На московському стадіоні під час футбольного матчу між Спартаком і Тереком поліція затримала вокаліста групи Єгора Бортника (Лева Би-2), у якого знайшли марихуану.
“Льова Бі-2 був затриманий після того, як у нього знайшли “косяк” з марихуаною”, — розповів співрозмовник агентства.
У прес-службі ГУМВС Москви підтвердили, що на стадіоні дійсно затримали громадянина із забороненими речовинами, проте його ім’я не назвали, зазначивши лише, що за цим фактом зараз проводиться перевірка.
В свою чергу, директор групи “Бі-2″ Руслан Волков заявив, що зараз група перебуває у відпустці і від коментарів відмовився.
Нагадаємо, як раніше писала Politeka, на судні виявили 5,5 тонн наркотиків, а також було затримано більше 20 контрабандистів. Вантаж з наркотиками направлявся до Європи.
Теги: Донбасс, футбол, певец, нарушение, Би-2
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