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Футбольний матч закінчився для відомого рок-вокаліста наручниками

18.05.2017 07:45
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Футбольний матч закінчився для відомого рок-вокаліста наручниками

На московському стадіоні “Відкриття Арена” поліцейські затримали відомого вокаліста рок-гурту “Бі-2″

Про це повідомляє Politeka з посиланням на “РИА Новости“.

На московському стадіоні під час футбольного матчу між Спартаком і Тереком поліція затримала вокаліста групи Єгора Бортника (Лева Би-2), у якого знайшли марихуану.

“Льова Бі-2 був затриманий після того, як у нього знайшли “косяк” з марихуаною”, — розповів співрозмовник агентства.

У прес-службі ГУМВС Москви підтвердили, що на стадіоні дійсно затримали громадянина із забороненими речовинами, проте його ім’я не назвали, зазначивши лише, що за цим фактом зараз проводиться перевірка.

В свою чергу, директор групи “Бі-2″ Руслан Волков заявив, що зараз група перебуває у відпустці і від коментарів відмовився.

Нагадаємо, як раніше писала Politeka, на судні виявили 5,5 тонн наркотиків, а також було затримано більше 20 контрабандистів. Вантаж з наркотиками направлявся до Європи.



Теги: Донбасс, футбол, певец, нарушение, Би-2
 
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