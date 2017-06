Умер известный певец Крис Корнелл

18.05.2017 14:10

Музыкант был известен по группам Soundgarden и Audioslave. Он также являлся исполнителем песни "You know my name" к фильму "Казино Рояль"

Американский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 лет, сообщает Fox News со ссылкой на представителя артиста.

При этом издание не называет причину смерти актриста.

Как передает другое издание Associated Press, представитель Корнелла назвал смерть 52-летнего музыканта внезапной и неожиданной, и семья Корнелла испытывает шок.

