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ВМЕСТО ИЗВЕСТНОЙ КАНАДСКОЙ ПЕВИЦЫ ДАВНО ВЫСТУПАЕТ ДВОЙНИК?

18.05.2017 16:15
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ВМЕСТО ИЗВЕСТНОЙ КАНАДСКОЙ ПЕВИЦЫ ДАВНО ВЫСТУПАЕТ ДВОЙНИК?

В Интернете все чаще появляется информация о том, что канадская певица Аврил Лавин на самом деле давно погибла, и ее заменили двойником. 

Впервые такие слухи стали появляться в сети еще в 2015 году, но сейчас теория заговора расцвела с новой силой. К тому же, новые доказательства становятся все более убедительными.

В сообществе единомышленников в Твиттере появилась информация о том, что на самом деле известная певица покончила с собой еще в 2004 году, незадолго до выхода своего наиболее популярного альбома «Under My Skin». Правда, звукозаписывающая компания решила, что выгоднее держать артиста живым, а не единоразово заработать на сочувствии и ностальгии. 

Причиной самоубийства звезды многие считают депрессию, возникшую из-за проблем в личной жизни. 

Одно из наиболее наглядных доказательств того, что певица заменена двойником, послужило отсутствие у нее на руке неудаляемых родинок, которые хорошо видны на ранних фото. 

Недавно вычислили и предполагаемого двойника певицы. Ею оказалась Мелисса Вандел, актриса. Она стала выполнять роль двойника еще при жизни певицы. Когда в 2002 году с ней случился нервный срыв, актриса выступила вместо Аврил на нескольких концертах. Сама певица об этом знала и даже общалась со своим двойником.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Канада, двойник, певица
 
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