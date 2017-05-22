Артист Сергей Пенкин попал в аварию в центре Москвы

22.05.2017 09:20

По словам музыканта, виновник аварии скрылся

Российский исполнитель Сергей Пенкин попал на своем белом "Мерседесе" в аварию на Москворецкой набережной столицы, – сообщает "Лайф".

Вместе с машиной исполнителя в ДТП пострадал "Хендэ" c ярославскими номерами, принадлежащий, по словам Пенкина, одной из его учениц.

"Виновник аварии развернулся и просто уехал. Скорая помощь подъехала сразу, а полицию мы ждем уже больше часа", — добавил артист.

Источник: http://www.segodnya.ua



