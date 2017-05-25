- ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ17:11
- "Газпром" договорился о финансировании газопровода в обход Украины16:50
- Теплоход "Генерал Ватутин" был продан две недели назад16:30
- Где украинцы работают за границей15:30
- Украинский круизный лайнер вместо Одессы направился в Россию13:40
- Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов12:00
- Над российским городом «засекли» таинственный НЛО22:40
- У Украины появился влиятельный союзник в борьбе с фейками20:45
- Конфликт на Ближнем Востоке: Египет приостановит авиасообщение с Катаром19:10
- Литва начала строительство забора на границе с Россией18:56
Орландо Блум извинился перед официанткой, которую уволили после проведенной с ним ночи
40-летний актер раздобыл номер телефона 21-летней девушки
Голливудский актер Орландо Блум принес свои извинения официантке-начинающей актрисе Вивиане Росс, которую уволило руководство ресторанно-отельного комплекса Chiltern Firehouse, узнав, что их сотрудница переспала с уважаемым гостем.
40-летний актер раздобыл номер телефона 21-летней девушки. "Орландо где-то раздобыл номер Вивианы и перезвонил ей, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Он сказал: "Мне очень жаль, что так получилось". Он оказался настоящим джентльменом, которому хватило смелости попросить прощения у простой официантки", — сказал инсайдер.
Напомним, что Блум заприметил Вивиану, когда та обслуживала его столик. Источник утверждает, что после сдачи смены, Вивиана оказалась в номере Блума. Это была связь на одну ночь без дальнейших обязательств, однако увольнение девушки получило огласку. Как оказалось, она прибыла из Румынии, чтобы начать актерскую карьеру.
Росс окончила Мюнхенскую Киноакадемию, снялась в ленте "One Shot Left" и собиралась продолжить актерствовать в Великобритании. Задерживаться в официантках она не собиралась, да и по словам Вивианы, она ни о чем не жалеет, потому как Орландо оказался "исключительно хорошим любовником".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, скандал, Орландо Блум
- Show must go on. Как голого Алексея Панина забирали в участок (ВИДЕО)
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- Скандал на избирательном участке в Донецке. Всё идет по плану?
- Свадьба Миронова и Астахова: правда, провокация или пиар? (ФОТО)
- Луганский Тихонов против донецкого Ахметова
- Народ российский разучился мыслить - Валентин Гафт
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода13:20
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ17:11
- "Газпром" договорился о финансировании газопровода в обход Украины16:50
- Теплоход "Генерал Ватутин" был продан две недели назад16:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"