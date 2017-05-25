Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Орландо Блум извинился перед официанткой, которую уволили после проведенной с ним ночи

25.05.2017 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Орландо Блум извинился перед официанткой, которую уволили после проведенной с ним ночи

40-летний актер раздобыл номер телефона 21-летней девушки 

Голливудский актер Орландо Блум принес свои извинения официантке-начинающей актрисе Вивиане Росс, которую уволило руководство ресторанно-отельного комплекса Chiltern Firehouse, узнав, что их сотрудница переспала с уважаемым гостем.

40-летний актер раздобыл номер телефона 21-летней девушки. "Орландо где-то раздобыл номер Вивианы и перезвонил ей, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Он сказал: "Мне очень жаль, что так получилось". Он оказался настоящим джентльменом, которому хватило смелости попросить прощения у простой официантки", — сказал инсайдер.

Напомним, что Блум заприметил Вивиану, когда та обслуживала его столик. Источник утверждает, что после сдачи смены, Вивиана оказалась в номере Блума. Это была связь на одну ночь без дальнейших обязательств, однако увольнение девушки получило огласку. Как оказалось, она прибыла из Румынии, чтобы начать актерскую карьеру.

Росс окончила Мюнхенскую Киноакадемию, снялась в ленте "One Shot Left" и собиралась продолжить актерствовать в Великобритании. Задерживаться в официантках она не собиралась, да и по словам Вивианы, она ни о чем не жалеет, потому как Орландо оказался "исключительно хорошим любовником".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, актер, скандал, Орландо Блум
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх