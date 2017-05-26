Чечня против геев. Международный скандал в РФ

26.05.2017 21:50

В 21 веке власти Чеченской республики истребляли лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе.

Скандал вокруг преследования геев в Чечне разгорелся еще в апреле. По данным СМИ в Чечне задержали не менее ста геев, которых пытали.

Власти Чечени эти факты отрицают, утверждая, что геев в регионе просто нет.

Однако, правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что Спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично присутствовал при издевательствах над задержанными по подозрению в гомосексуальности чеченцами.



Массовые преследования

В начале апреля российская «Новая газета» опубликовала материал о массовых задержаниях жителей Чечни, заподозренных в том, что они геи. В тексте говорится о ста задержанных, а также о трех убитых; есть и предположение, что на самом деле жертв гораздо больше.

Один из преследуемых в Чечне геев сообщил, что задержали не менее 200 человек.

Волна массовых задержаний в феврале 2017 года началась после того, как у пойманного с наркотиками мужчины в телефоне нашли «порногалерею» и «множество контактов, переписок с другими геями».

«Российская ЛГБТ-сеть» за полтора месяца вывезла из Чечни 40 геев, опасающихся преследования. Девять человек затем покинули Россию, рассказал председатель организации Игорь Кочетков.

Всего в «ЛГБТ-сеть» обратились более 80 человек. Кочетков заметил, что процесс вывоза обратившихся за границу затягивается из-за сложностей в оформлении документов. «Они очень, естественно, боятся, что к ним приедут какие-то непонятные беженцы, какие-то террористы, не дай бог, поэтому вопрос с получением виз продвигается с большим скрипом, прямо скажем», — пояснил он.

Реакция властей

Власти Чечни назвали сообщения о геях в республике ложью. Они отрицают как факт преследований, так и само существование в республике гомосексуалов. Представители правоохранительных органов и местные правозащитники заявили, что не получали ни одного обращения о преследованиях геев.

Проверку этих сообщений ведет, в частности, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, проверку осложняет отсутствие заявлений со стороны пострадавших и их имен. Президент РФ Владимир Путин пообещал ей «переговорить» с генпрокурором и главой МВД для их содействия.

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова заявляет, что проблемами с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе нет.

“Есть уклад, образ жизни, есть правила, которые складывались сотни лет. Для чеченца семья — это не просто его супруга, его отец и мать, в это понятие входит иногда и тысяча человек, и больше — это люди его рода, которые поддерживают тесные связи. В соответствии с местными традициями, если на человека из какого-то рода просто пальцем кто-то покажет, не надо его задерживать — в течение ста лет, пока поколение не сменится, за человека из этого рода не будет отдана замуж ни одна девушка и ни один человек из этого рода не женится на девушке из другого рода. Есть все-таки понятие «мужчина», «кавказский мужчина», есть всевышний Аллах, который сказал в Коране, что породил нас мужчинами и женщинами, и мужчина должен жениться на женщине, если он здоровый человек, он должен интересоваться женщинами”, - объясняет свою позицию Каримов.

Роль церкви

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что авторов статей о преследовании геев в Чечне настигнет «возмездие Аллаха».

«Насчет возмездия, возмездие всевышнего Аллаха их настигнет непременно.Надо было бояться тогда, когда они распространяли необоснованную клевету. Бояться надо было, что их привлекут к ответственности. Сейчас они уже в любом случае ответят, ответят по букве закона Российской Федерации», — заявил Межиев.

Он добавил что журналисты «не только чувства некоторых задели, задели весь чеченский народ, задели духовенство, задели самое святое».

Доклад Human Rights Watch

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично присутствовал при издевательствах над задержанными по подозрению в гомосексуальности в «секретных тюрьмах». Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch о преследовании геев в республике.

По словам двоих задержанных, которых проинтервьюировали правозащитники, Даудов наблюдал за избиениями и унижениями предполагаемых геев в тюрьме в Аргуне, «сопровождая это своими собственными оскорбительными ремарками».

Еще один пострадавший рассказал, что видел его на одной из баз в Грозном, где также содержались задержанные.

По мнению авторов доклада, Даудов «играл ключевую роль в организации „зачистки“ республики от геев, одобренной республиканским руководством».

Human Rights Watch отмечает, что преследования геев — часть существующей в Чечне репрессивной практики, в рамках которой незаконным задержаниям, пыткам и публичным унижениям подвергаются «множество жителей республики от предполагаемых участников исламистского вооруженного подполья и их родни до тех, чья лояльность просто вызывает сомнение».

Депутат парламента Чечни, бывший глава секретариата Даудова Зелимхан Джамалдинов заявил, что в парламенте «плевать хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты».

Суды

Французские ЛГБТ-движения подали на Рамзана Кадырова в Международный уголовный суд заявление о гонениях на геев. При этом Россия вышла из-под юрисдикции суда, процесс разрыва отношений завершится в ноябре 2017 года.

Источник: korrespondent.net