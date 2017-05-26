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Оточення Трампа готує рішення щодо санкцій проти Росії
Адміністрація президента США Дональда Трампа перегляне санкції стосовно Росії, які запровадили за часів попереднього глави Білого дому Барака Обами. Поки не вдалося дійти єдиної думки в цьому питанні.
Про це повідомив керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон, передає "Радіо Свобода". Він зазначив, на саміті НАТО в Брюсселі європейські лідери запитували Трампа щодо можливості продовження антиросійських санкцій, які діють з 2014 року. Їх запровадили насамперед після анексії Росію Криму.
Американський президент, в свою чергу, на дав конкретної відповіді й сказав, що поки не вирішив подальшу долю санкцій.
"Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції", – підсумував Кон журналістам в президентському літаку, який прямував на Сицилію.
Радник Трампа з економічних питань розповів, що президент має "багато варіантів", які розглядає в контексті санкцій. Ще під час виборчої кампанії Трамп говорив, що виключає варіанту зняття санкцій з Росії. В той же час посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що нова адміністрація не скасує їх до повного повернення Криму Україні.
Після запровадження у 2014 році санкцій США проти Росії, список обмежень неодноразово розширювався, а дія подовжувалась.
Теги: Россия, Донбасс, Дональд Трамп, санкции
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