Оточення Трампа готує рішення щодо санкцій проти Росії

26.05.2017 16:50

Адміністрація президента США Дональда Трампа перегляне санкції стосовно Росії, які запровадили за часів попереднього глави Білого дому Барака Обами. Поки не вдалося дійти єдиної думки в цьому питанні.

Про це повідомив керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон, передає "Радіо Свобода". Він зазначив, на саміті НАТО в Брюсселі європейські лідери запитували Трампа щодо можливості продовження антиросійських санкцій, які діють з 2014 року. Їх запровадили насамперед після анексії Росію Криму.

Американський президент, в свою чергу, на дав конкретної відповіді й сказав, що поки не вирішив подальшу долю санкцій.

"Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції", – підсумував Кон журналістам в президентському літаку, який прямував на Сицилію.

Радник Трампа з економічних питань розповів, що президент має "багато варіантів", які розглядає в контексті санкцій. Ще під час виборчої кампанії Трамп говорив, що виключає варіанту зняття санкцій з Росії. В той же час посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що нова адміністрація не скасує їх до повного повернення Криму Україні.

Після запровадження у 2014 році санкцій США проти Росії, список обмежень неодноразово розширювався, а дія подовжувалась.