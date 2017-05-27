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BMW ПРЕЗЕНТУВАВ МОТОЦИКЛ МАЙБУТНЬОГО

27.05.2017 08:50
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BMW ПРЕЗЕНТУВАВ МОТОЦИКЛ МАЙБУТНЬОГО

Компанія BMW у травні на конкурсі в Італії презентувала концептуальний мотоцикл Link.

Він може перетворюватися з одномісного на двомісний, крім того, розробники наділили його повністю цифровою панеллю приладів. А керувати деякими функціями апарату навіть можна буде за допомогою сенсорного дисплея.

Источник: 5.ua



Теги: Донбасс, Италия, мотоцикл, разработка
 
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