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Сегодня у мусульман начинается Рамадан

27.05.2017 09:10
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Сегодня у мусульман начинается Рамадан

Сегодня, 27 мая, у мусульман начинается Рамадан, месяц обязательного поста. За этот месяц в дневное время суток они отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца. Считается, что полный отказ от человеческих нужд дает возможность мусульманам продемонстрировать силу своей веры, мусульмане стараются духовно"очиститься" от скверных мыслей и действий.

В этот месяц мусульмане подходят к молитвам более ответственно. Они читают Коран, раздают добровольную (садака) и обязательную (закят) милостыни.

Не соблюдать этот пост можно только по уважительной причине, иначе это считается грехом. Во время Рамадана мусульмане кушают только утром на рассвете перед молитвой и вечером после заката солнца.

Источник: 112.ua



Теги: Донбасс, мусульмане, Рамадан, пост
 
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