Сколько стоит чашка кофе в странах Евросоюза

27.05.2017 14:50

Решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима увеличило количество желающих поехать в страны Евросоюза. Журналисты узнавали, какие страны Европы могут порадовать своей ценовой политикой, а какие — испугать.

Традиционно одной из самых дорогих стран ЕС считается Дания, где стоимость жизни, по подсчетам экспертов, втрое выше, чем в Украине. Так, буханка белого хлеба в этой стране в пересчете на гривны обойдется в 62 грн, а десяток яиц — 76 грн, аренда однокомнатной квартиры — от 19 до 27,5 тыс. грн в месяц.

В свою очередь Чехия считается страной со средними ценами и на продукты, и на жилье. Так, та же буханка хлеба в этой стране стоит 22 грн, а десяток яиц — 32 грн. Съемная квартира обойдется от 9,8 до 12 тыс. грн в месяц.

Наконец, среди стран Евросоюза с наиболее демократичными ценами на основные продукты питания и жилье значатся Болгария и Венгрия. Так, в первой буханка хлеба стоит около 20 грн, а десяток яиц — чуть более 30 грн. При этом стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры — 5-7 тыс. грн.

При этом в Хорватии цены на продукты такие же, как и в Болгарии, однако квартиры дороже — от 6 до 8,5 тыс. грн.

Источник: hyser.com.ua