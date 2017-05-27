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Сколько стоит чашка кофе в странах Евросоюза
Решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима увеличило количество желающих поехать в страны Евросоюза. Журналисты узнавали, какие страны Европы могут порадовать своей ценовой политикой, а какие — испугать.
Традиционно одной из самых дорогих стран ЕС считается Дания, где стоимость жизни, по подсчетам экспертов, втрое выше, чем в Украине. Так, буханка белого хлеба в этой стране в пересчете на гривны обойдется в 62 грн, а десяток яиц — 76 грн, аренда однокомнатной квартиры — от 19 до 27,5 тыс. грн в месяц.
В свою очередь Чехия считается страной со средними ценами и на продукты, и на жилье. Так, та же буханка хлеба в этой стране стоит 22 грн, а десяток яиц — 32 грн. Съемная квартира обойдется от 9,8 до 12 тыс. грн в месяц.
Наконец, среди стран Евросоюза с наиболее демократичными ценами на основные продукты питания и жилье значатся Болгария и Венгрия. Так, в первой буханка хлеба стоит около 20 грн, а десяток яиц — чуть более 30 грн. При этом стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры — 5-7 тыс. грн.
При этом в Хорватии цены на продукты такие же, как и в Болгарии, однако квартиры дороже — от 6 до 8,5 тыс. грн.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, стоимость, кофе, Евросоюз
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