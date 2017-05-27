У Туреччині намагалися продати візантійський саркофаг зі скелетом всередині

27.05.2017 10:30

У турецькій провінції Ескішехір поліція заарештувала дванадцять мисливців за скарбами, які намагалися продати за $4 млн поховальний саркофаг візантійського періоду. Про це інформує Hurriyet.

Щоб затримати зловмисників, представники місцевого управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю видали себе за потенційних покупців незвичайного товару.

Після арешту археологи витягли знайдений саркофаг з гробниці довжиною в шість метрів, яка була розташована на чотириметровій глибині. Усередині саркофага знайшли людський скелет. Знахідку відправили для подальшого вивчення в археологічний музей.