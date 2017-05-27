Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

У Туреччині намагалися продати візантійський саркофаг зі скелетом всередині

27.05.2017 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Туреччині намагалися продати візантійський саркофаг зі скелетом всередині

У турецькій провінції Ескішехір поліція заарештувала дванадцять мисливців за скарбами, які намагалися продати за $4 млн поховальний саркофаг візантійського періоду. Про це інформує Hurriyet.

Щоб затримати зловмисників, представники місцевого управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю видали себе за потенційних покупців незвичайного товару.

Після арешту археологи витягли знайдений саркофаг з гробниці довжиною в шість метрів, яка була розташована на чотириметровій глибині. Усередині саркофага знайшли людський скелет. Знахідку відправили для подальшого вивчення в археологічний музей.



Теги: Донбасс, Турция, саркофаг, скелет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх