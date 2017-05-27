В перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник забрав життя 18 осіб

27.05.2017 12:53

перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник влаштував вибух в автомобілі у східній провінції Хост, загинуло 18 осіб. Про це повідомляє AFР з посиланням на дані МВС, передає УНН.

За повідомленням МВС, внаслідок вибуху загинуло 18 осіб, шестеро отримали поранення, серед яких двоє дітей.

Жодна з груп, поки що не взяла на себе відповідальність.

Як повідомляв УНН, через напад на банк в Афганістані загинули двоє поліцейських.