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В перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник забрав життя 18 осіб

27.05.2017 12:53
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В перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник забрав життя 18 осіб

перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник влаштував вибух в автомобілі у східній провінції Хост, загинуло 18 осіб. Про це повідомляє AFР з посиланням на дані МВС, передає УНН.

За повідомленням МВС, внаслідок вибуху загинуло 18 осіб, шестеро отримали поранення, серед яких двоє дітей.
Жодна з груп, поки що не взяла на себе відповідальність.

Як повідомляв УНН, через напад на банк в Афганістані загинули двоє поліцейських.



Теги: Донбасс, Афганистан, Рамадан, террорист
 
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