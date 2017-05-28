Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов

28.05.2017 10:30

У этого человека «золотые руки». Пожалуй эту фразу слышал каждый, но далеко не всегда эти слова получают визуальное подтверждение. Но в случае со сварщиком из Чикаго Диком Лаутом сомнений не возникает - у него действительно золотые руки.

Трудно поверить в то, что его работы выполнены при помощи сварки на обычных листах железа.

Но Дику Лауту - сварщику и художнику в одном лице удалось не только создать замечательную серию картин с известными персонажами, но и ещё раз доказать то, что в мире нет ничего невозможного. Процесс изготовления своих работ и получившийся результат он выкладывает на своей странице в Инстраграме, где его работы получают самые высокие оценки.

Источник: gooodnews.ru