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Апокалипсис в России: после потопа обрушилась новая стихия (видео)

29.05.2017 11:20
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Апокалипсис в России: после потопа обрушилась новая стихия (видео)

Стихия продолжает бушевать в Ставропольском крае России. На затопленные паводком дома обрушился град

Как передают местные СМИ, дороги нескольких районов оказались буквально скованы льдом.

Напомним, из-за многодневных ливней в Ставропольском крае РФ тысячи домов в 15 населенных пунктах ушли под воду.

Существует угроза прорыва дамбы, что повлечет за собой затопление территории с населением свыше 40 тысяч человек. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище уже более чем в шесть раз превышает среднегодовой.

Сегодня, 29 мая, рано утром началась эвакуация семи населенных пунктов.

Источник: Politeka

Видео: YouTube/ЧП Ставрополь



Теги: Россия, Донбасс, погода, град, лёд
 
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