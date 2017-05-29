Черногория грозит России нотой протеста за своего депортированного депутата

29.05.2017 16:10

Власти Черногории возмутилась задержанием депутата Миодрага Вуковича в аэропорту в Москве и его депортацией из РФ.

В частности, председатель парламента Черногории Иван Брайович осудил действия российской власти в отношении Вуковича, сообщает Европейская Правда со ссылкой на портал cdm.me.

"Задержания, преследования и препятствование деятельности депутата Вуковича, который был в аэропорту Москвы транзитом, противоречит международному праву и дипломатической практике, а лишение его связи с посольством и личных вещей рассматривается как нарушение основных прав человека", - заявил Брайович.

Председатель черногорского парламента ожидает от российских властей официальных объяснений и извинений за неподобающее отношение к представителю высшего законодательного органа Черногории.

Как отмечает черногорская телерадиокомпания RTCG, в связи с задержанием и высылкой депутата МИД Черногории в течение дня направит посольству РФ ноту протеста.

Как сообщалось, представитель Демократической партии социалистов Черногории Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту "Домодедово". Ему было объявлено, что он является "персоной нон грата".

У Вуковича изъяли паспорт и сказали, что вернут, когда утром будут сажать на самолет в Тивату. Задержание произошло около 19:30 и в течение двух часов политику не позволяли позвонить в посольство.