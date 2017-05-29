- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- В магазинах продают искусственное мясо20:55
- Эксперт объяснил, что требует МВФ в обмен на транш20:32
- На турецкий берег вынесло боеприпасы с потопленного скотовозом российского корабля «Лиман».20:05
- Ураган в Москві: кількість жертв різко збільшилася19:38
- Трамп меняет курс по Украине. Новый план США19:00
- Эксперт: Если Макрон начнет решать кризис на Донбассе – он политик мирового уровня18:40
- Кремль готовит новые пакости: где еще проявится «русский мир»?18:17
Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО
Робертс и ее спутнику пришлось перебраться через реку в ущелье, кишевшую крокодилами
49-летняя Джулия Робертс доказала, что она отважная путешественница. Джулии удалось продемонстрировать свои лучшие качества во время вояжа в Африку.
Джулия отправилась в Кению в рамках благотворительного проекта, целью которого было собрать средства на лечение африканских детей. В Африку замужняя актриса полетела не одна, а в компании известного путешественника и телеведущего Беара Гриллза. Самые яркие моменты путешествия были засняты и стали частью документального фильма, который был показан по американскому телевидению.
Самым волнующим моментом этого телешоу стала та часть, где Робертс и ее спутнику пришлось перебраться через реку в ущелье, кишевшую крокодилами. Но самым большим стрессом для актрисы в этой ситуации стало даже не то, что водный поток был населен опасными хищниками. Единственной переправой через эту реку оказался весьма ненадежного вида мост, сплетенный из пеньковых веревок.
Джулия могла стать обедом для крокодилов. Самой серьезной проблемой было то, что Робертс панически боялась высоты. "Это всегда было одним из самых больших моих страхов. И когда я поняла, что мне придется пройти по шаткому мостику над бездной, я едва не умерла от ужаса. От страха с моего лба капал пот…И хотя Гриллз, который тоже сомневался в прочности моста, снабдил меня страховкой закрепленной на канате, протянутом над рекой, это было просто ужасно…", – призналась актриса. Однако, в конечно счете, ей все же удалось преодолеть свою фобию.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, опасность, река, крокодил, Джулия Робертс
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Скільки переселенців встали на облік20:21
- Мариуполь возглавил список заминированных городов Донбасса18:50
- СОЗДАНИЕ СВЯТОГОРСКОЙ ГРОМАДЫ ПОД УГРОЗОЙ18:10
- Дружину відомого сепаратиста депортують до України18:05
- ОБСЕ ПЕРЕСТАНЕТ ЛЕТАТЬ НАД ДОНБАССОМ17:35
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ14:50
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат14:00
- Между Песками и Лозовым оккупанты оборудуют новые позиции для артиллерии, - ИС13:10
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Потемкинские шарики для Порошенко21:48
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- Концерту не буде: скандальний співак скасував свій виступ в Україні21:10
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- ТОП 3 маски з полуниці для обличчя09:48
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить09:15
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака08:53
- Диетологи: салат из огурцов и помидоров вреден для здоровья!07:55
- Поселок Варница или курьезы приднестровского сепаратизма09:30
- Психолог посоветовал, как снизить стресс в повседневной жизни 07:30
- Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца21:30
- По оккупированному Донецку разъезжают грузовики с бурятами: соцсети указали на любопытную деталь
- Захарченко заявил, что его могут убить: на концерте Кобзона в Донецке главарь "ДНР" сделал откровенное признание
- Пенсионеры-переселенцы остаются привязанными к месту регистрации как ВПЛ, – юрист
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Оккупация углубляется: названа самая большая ошибка Украины по Донбассу
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат
- В Седово боевики распугали курортников и оставили жителей без заработка
- Главарь "ДНР" проговорился о плане по захвату новых территорий Украины
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- Количество учащихся в школах «ДНР» "зашкаливает"