- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- В магазинах продают искусственное мясо20:55
- Эксперт объяснил, что требует МВФ в обмен на транш20:32
- На турецкий берег вынесло боеприпасы с потопленного скотовозом российского корабля «Лиман».20:05
- Ураган в Москві: кількість жертв різко збільшилася19:38
- Трамп меняет курс по Украине. Новый план США19:00
- Эксперт: Если Макрон начнет решать кризис на Донбассе – он политик мирового уровня18:40
- Кремль готовит новые пакости: где еще проявится «русский мир»?18:17
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УЖЕ СЛЕДИТ ЗА ФРАНЦУЗСКИМИ СТУДЕНТАМИ
В одной из бизнес-школ Парижа стали применять искусственный интеллект для того, чтобы определить, кто их студентов отвлекается во время занятий.
С этой же целью используется и программа, распознающая лица. В двух онлайн-классах планируется использовать программу Nestor, которую недавно презентовали в США.
Софт работает через веб-камеру, которая следит за мимикой и движением глаз студентов на лекциях. Затем программа формирует простые тесты, которые основываются на тех моментах лекции, когда студент отвлекается.
Также программа позволяет лектору совершенствоваться и делать скучные моменты лекций более интересными.
Сначала технология будет использована в онлайн-классах. Но в будущем ее будут использовать на обычных лекциях.
Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Франция, интеллект, студенты
- Эксперт: Если Макрон начнет решать кризис на Донбассе – он политик мирового уровня
- Франция упростила выдачу виз жителям Донбасса
- Ле Пен обещает защитить Францию от "неудержимой глобализации"
- Макрон зробив важливу заяву з приводу України
- Как Крым стал предметом спекуляции для Фийона и Ле Пен
- Какие «сюрпризы» Трамп готовит Меркель и Макрону
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Скільки переселенців встали на облік20:21
- Мариуполь возглавил список заминированных городов Донбасса18:50
- СОЗДАНИЕ СВЯТОГОРСКОЙ ГРОМАДЫ ПОД УГРОЗОЙ18:10
- Дружину відомого сепаратиста депортують до України18:05
- ОБСЕ ПЕРЕСТАНЕТ ЛЕТАТЬ НАД ДОНБАССОМ17:35
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ14:50
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат14:00
- Между Песками и Лозовым оккупанты оборудуют новые позиции для артиллерии, - ИС13:10
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Потемкинские шарики для Порошенко21:48
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- Концерту не буде: скандальний співак скасував свій виступ в Україні21:10
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- ТОП 3 маски з полуниці для обличчя09:48
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить09:15
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака08:53
- Диетологи: салат из огурцов и помидоров вреден для здоровья!07:55
- Поселок Варница или курьезы приднестровского сепаратизма09:30
- Психолог посоветовал, как снизить стресс в повседневной жизни 07:30
- Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца21:30
- По оккупированному Донецку разъезжают грузовики с бурятами: соцсети указали на любопытную деталь
- Захарченко заявил, что его могут убить: на концерте Кобзона в Донецке главарь "ДНР" сделал откровенное признание
- Пенсионеры-переселенцы остаются привязанными к месту регистрации как ВПЛ, – юрист
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Оккупация углубляется: названа самая большая ошибка Украины по Донбассу
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат
- В Седово боевики распугали курортников и оставили жителей без заработка
- Главарь "ДНР" проговорился о плане по захвату новых территорий Украины
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- Количество учащихся в школах «ДНР» "зашкаливает"