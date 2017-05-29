ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УЖЕ СЛЕДИТ ЗА ФРАНЦУЗСКИМИ СТУДЕНТАМИ

29.05.2017 09:25

В одной из бизнес-школ Парижа стали применять искусственный интеллект для того, чтобы определить, кто их студентов отвлекается во время занятий.



С этой же целью используется и программа, распознающая лица. В двух онлайн-классах планируется использовать программу Nestor, которую недавно презентовали в США.



Софт работает через веб-камеру, которая следит за мимикой и движением глаз студентов на лекциях. Затем программа формирует простые тесты, которые основываются на тех моментах лекции, когда студент отвлекается.



Также программа позволяет лектору совершенствоваться и делать скучные моменты лекций более интересными.



Сначала технология будет использована в онлайн-классах. Но в будущем ее будут использовать на обычных лекциях.

Автор статьи: Наталья Рябчун

Источник: http://zi.dn.ua