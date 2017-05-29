- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- В магазинах продают искусственное мясо20:55
- Эксперт объяснил, что требует МВФ в обмен на транш20:32
- На турецкий берег вынесло боеприпасы с потопленного скотовозом российского корабля «Лиман».20:05
- Ураган в Москві: кількість жертв різко збільшилася19:38
- Трамп меняет курс по Украине. Новый план США19:00
- Эксперт: Если Макрон начнет решать кризис на Донбассе – он политик мирового уровня18:40
- Кремль готовит новые пакости: где еще проявится «русский мир»?18:17
ИЗОБРЕЛИ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ ДЫШИТ БЛАГОДАРЯ БАКТЕРИЯМ
Специалисты из Университета Массачусетса разработали костюм для спортсменов из высокотехнологичной ткани. Его назвали bioLogic.
Основная ее особенность заключается в том, что она дышит за счет использованных в ее создании биологических клеток. Материал выстлан перегородками живых бактерий. Они могут сжиматься или расширяться в зависимости от того, какой уровень влажности.
Благодаря этим микроорганизмам ткань обладает хорошими влагоотводящими свойствами и охлаждает тело, если это необходимо.
Руководитель проекта рассказал, что в процессе разработки костюма был задействован штамм E. Coli , который является непатогенным. Эта бактерия расширяется, сжимается или же светится зеленым, если человек потеет.
Да, еще одна особенность новой разработки ученых – это подсветка ткани. Флюоресценция может помочь, например, если человек бегает по вечерам и вынужден бежать в темноте.
Разработчики говорят, что такая одежда не теряет своих свойств даже после сушки и стирки, причем многократной.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, бактерии, одежда, изобретение
- Ученые выяснили, чем вызван синдром хронической усталости
- Что предпочел дончанин, щупая свой кошелек
- Экс-президент США перешёл от голых мужчин к животным, а затем - к мировым лидерам
- За смерть сотрудницы тюрьмы казнили заключённого
- Американцы в ужасе от украинской детской порнографии
- Жертвой украинского скандалиста-журналиста стал голливудский идол (ВИДЕО)
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Скільки переселенців встали на облік20:21
- Мариуполь возглавил список заминированных городов Донбасса18:50
- СОЗДАНИЕ СВЯТОГОРСКОЙ ГРОМАДЫ ПОД УГРОЗОЙ18:10
- Дружину відомого сепаратиста депортують до України18:05
- ОБСЕ ПЕРЕСТАНЕТ ЛЕТАТЬ НАД ДОНБАССОМ17:35
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ14:50
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат14:00
- Между Песками и Лозовым оккупанты оборудуют новые позиции для артиллерии, - ИС13:10
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Потемкинские шарики для Порошенко21:48
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- Концерту не буде: скандальний співак скасував свій виступ в Україні21:10
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- ТОП 3 маски з полуниці для обличчя09:48
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить09:15
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака08:53
- Диетологи: салат из огурцов и помидоров вреден для здоровья!07:55
- Поселок Варница или курьезы приднестровского сепаратизма09:30
- Психолог посоветовал, как снизить стресс в повседневной жизни 07:30
- Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца21:30
- По оккупированному Донецку разъезжают грузовики с бурятами: соцсети указали на любопытную деталь
- Захарченко заявил, что его могут убить: на концерте Кобзона в Донецке главарь "ДНР" сделал откровенное признание
- Пенсионеры-переселенцы остаются привязанными к месту регистрации как ВПЛ, – юрист
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Оккупация углубляется: названа самая большая ошибка Украины по Донбассу
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат
- В Седово боевики распугали курортников и оставили жителей без заработка
- Главарь "ДНР" проговорился о плане по захвату новых территорий Украины
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- Количество учащихся в школах «ДНР» "зашкаливает"