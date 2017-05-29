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Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду

29.05.2017 21:35
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Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду

Актриса считает унизительным для женщины обычай терпеливо ждать, пока мужчина осчастливит ее своим предложением

Известная феминистка Эмма Уотсон призналась подругам: она не собирается ждать, пока ее бойфренд Уильям Найт сделает ей предложение. Эмма хочет сама попросить любимого стать ее мужем, сообщает Сontactmusic.

Звезда фильма "Красавица и чудовище" считает унизительным для женщины обычай терпеливо ждать, пока мужчина осчастливит ее своим предложением. Уотсон считает, что это в корне неправильно и что пора покончить с этой "средневековой", по ее мнению, традицией. Эмма и Уильям уже не раз обсуждали тему замужества, актриса знает, что Найт горячо поддерживает ее борьбу за равные права женщин и мужчин. Вот почему она хочет, чтобы инициатива исходила от нее. Таким образом, Уотсон собирается подать пример другим девушкам, поощряет их проявлять самостоятельность и инициативу.

Эмма и Уильям  начали встречаться еще прошлой весной, причем роман с Найтом помог актрисе излечить разбитое сердце. Дело в том, что разрыв с ее прежним бойфрендом – звездой рэгби  Мэттью  Дженнеем – оказался для нее очень болезненным. Как призналась Уотсон, после расставания с ним, она была вынуждена спрятаться в горах Канады, где несколько недель приходила в себя.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Эмма Уотсон, актриса, предложение
 
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