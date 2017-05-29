Какие «сюрпризы» Трамп готовит Меркель и Макрону

29.05.2017 12:37

Известный политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что европейские лидеры вместе с Трюдо и Абэ, которые всегда готовы поддержать европейских социалистов, попытались оказать коллективное давление на Трампа, надеясь, что он не профессиональный политик и сломается от нажима со всех сторон, передает replyua.

Как пишет Соломон Манн, Макрон даже чисто по-французски попытался сломать волю старика Трампа чисто физически: вцепившись в его руку и вперив свои гляделки в глаза Трампа, но не преуспел, только вызвал реплику Трампа, которую как говорят он кинул в своем кругу, тщательно вытирая платком руку: «...омерзительно, как будто сжал в руке лягушачью лапку». В результате европейские лидеры вызвали не просто недоверие Трампа, а его неприязнь и уверенность, что ему придется ломать их по одному.

«В связи с этим прогноз №1: Дональд Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату в ближайшие 10 дней. Прогноз №2: Трамп сблизится с противником Меркель – Шульцем. Возможно, что даже этим займется Кушнер или даже премьер Израиля Нетаньяху, у которого в последнее время тоже сильные трения с Меркель и прогноз №3: Трамп начнет сближение с Италией в ущерб Франции в ближайший год», – подытожил эксперт.