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Какие «сюрпризы» Трамп готовит Меркель и Макрону
Известный политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что европейские лидеры вместе с Трюдо и Абэ, которые всегда готовы поддержать европейских социалистов, попытались оказать коллективное давление на Трампа, надеясь, что он не профессиональный политик и сломается от нажима со всех сторон, передает replyua.
Как пишет Соломон Манн, Макрон даже чисто по-французски попытался сломать волю старика Трампа чисто физически: вцепившись в его руку и вперив свои гляделки в глаза Трампа, но не преуспел, только вызвал реплику Трампа, которую как говорят он кинул в своем кругу, тщательно вытирая платком руку: «...омерзительно, как будто сжал в руке лягушачью лапку». В результате европейские лидеры вызвали не просто недоверие Трампа, а его неприязнь и уверенность, что ему придется ломать их по одному.
«В связи с этим прогноз №1: Дональд Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату в ближайшие 10 дней. Прогноз №2: Трамп сблизится с противником Меркель – Шульцем. Возможно, что даже этим займется Кушнер или даже премьер Израиля Нетаньяху, у которого в последнее время тоже сильные трения с Меркель и прогноз №3: Трамп начнет сближение с Италией в ущерб Франции в ближайший год», – подытожил эксперт.
Теги: политика, США, Донбасс, Франция, Германия, Дональд Трамп, Меркель
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