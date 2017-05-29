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Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток

29.05.2017 22:30
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Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток

Під час зустрічі президентом РФ Володимиром Путіним французький лідер Еммануель Макрон висловився проти кремлівських пропагандистів

Він зазначив, що не вважає Russia Today журналістами, так як вони є пропагандистами.

Кореспондент RT France Ксенія Федорова попросила Макрона дати коментар, чому у журналістів виникли проблеми з доступом до його передвиборному штабу.

“Вони (журналісти RT – ред.) не вели себе як преса і як журналісти. Вони вели себе як брехлива пропаганда. Якщо хтось поширює наклеп, то це вже не журналісти. RT і “Супутник” – вони поширювали неправдиву інформацію, наклеп . І я вважаю, що вони не мали місця в моєму штабі передвиборному компанії “, – рішуче відпоів Макрон.

Путін в цей момент вирішив промовчати.

Нагадаємо, перед зустріччю Маркона і Путіна у деяких російських телевізійних і радіожурналістів згоріли ноутбуки та зарядні пристрої для телефонів. Причиною цього стали скачки напруги в прес-центрі Версаля.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на lentach.media



Теги: Донбасс, президент, Путин, Франция, встреча
 
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