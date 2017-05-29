Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток

29.05.2017 22:30

Під час зустрічі президентом РФ Володимиром Путіним французький лідер Еммануель Макрон висловився проти кремлівських пропагандистів

Він зазначив, що не вважає Russia Today журналістами, так як вони є пропагандистами.

Кореспондент RT France Ксенія Федорова попросила Макрона дати коментар, чому у журналістів виникли проблеми з доступом до його передвиборному штабу.

“Вони (журналісти RT – ред.) не вели себе як преса і як журналісти. Вони вели себе як брехлива пропаганда. Якщо хтось поширює наклеп, то це вже не журналісти. RT і “Супутник” – вони поширювали неправдиву інформацію, наклеп . І я вважаю, що вони не мали місця в моєму штабі передвиборному компанії “, – рішуче відпоів Макрон.

Путін в цей момент вирішив промовчати.

Нагадаємо, перед зустріччю Маркона і Путіна у деяких російських телевізійних і радіожурналістів згоріли ноутбуки та зарядні пристрої для телефонів. Причиною цього стали скачки напруги в прес-центрі Версаля.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на lentach.media