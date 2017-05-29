Московський ураган дістався до Медведєва

29.05.2017 17:47

Шквальний вітер в Росії обвалив дерева в підмосковній резиденції прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва

Як повідомляється, впало дерево перекрило виїзд зі стоянки, де знаходяться декілька представницьких автомобілів.

В результаті зіпсуваної погоди кілька сосен не витримали напору стихії і впали на землю. Одне дерево, що впало перегородило виїзд з парковки, де зараз знаходяться кілька представницьких автомобілів.

У понеділок глава уряду РФ проводив в підмосковній резиденції нараду зі своїми заступниками.

Також шквальний вітер з дощем, в результаті були повалили два дерева на Ленінградському шосе, а на сході Москви на вулиці Боровій через вітер дерево впало на проїжджу частину.

За повідомленнями очевидців, в Московській області дерево впало на автобус, в якому знаходилися пасажири. В результаті є кілька постраждалих.

Стихія добралася і до аеропорту Внуково, де сильний порив вітру зірвав залізну покрівлю з даху однієї з будівель.

За останніми даними в столиці РФ оголошено оранжевий рівень небезпеки, пориви вітру досягають 18 метрів в секунду. Жертвами бурхливого урагану в Москві стали чотири людини. Крім них ще двоє загинули в Академічному районі Москви.

Источник: https://politeka.net