На турецкий берег вынесло боеприпасы с потопленного скотовозом российского корабля «Лиман».

29.05.2017 20:05

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Морской Бюллетень, об этом сообщили турецкие СМИ 28 мая.

Местные жители и власти уверены, что "подарок" со среднего разведывательного корабля ЧФ РФ проекта 861 "Лиман", затонувшего после столкновения с грузовым судном-скотовозом YOUZARSIF H в 30 милях от пролива Босфор.

Местные вызвали военных, те вскрыли ящик и обнаружили там 20 ручных гранат производства 1987 года.

"Просьба не писать мне про ящики с боеприпасами тяжелее воды. Море выбрасывает штучки куда более тяжелые, чем деревянный ящик с гранатами. Сколько ж там этих боеприпасов было, на ЛИМАНЕ, что их продолжает выбрасывать на коварный турецкий берег? И зачем кораблю-шпиону ручные гранаты? Глушить подводных диверсантов? И где кстати, эти боеприпасы хранились, навалом на верхней палубе, что ли? Помните как наши (российские - ред.) СМИ разливались про героическое оставление экипажем тонущего корабля, как они вывели из строя жутко секретную аппаратуру и взяли с собой все оружие и все боеприпасы? Не всё видать, взяли. На фото этот самый ящик", - пишет эксперт Михаил Войтенко в Морском Бюллетене.

Два ящика с боеприпасами, были обнаружены рыбаками на турецком побережье Черного моря восточнее Босфора, сообщили турецкие СМИ 6 мая. Ящики российские, предположительно с затонувшего ЛИМАНА. Их передали военным специалистам. Власти Турции просят прибрежное население и рыбаков быть внимательнее, и при обнаружении странных предметов явно военного характера вызывать власти и военных.

Источник: http://sprotyv.info