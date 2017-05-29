Отношения США и ЕС: Меркель сделала неутешительный вывод

29.05.2017 07:31

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей Европы к большему единению из-за неоднозначного итоге саммита Большой семерки (G7)

Она рассказала о серьезных разногласиях Евросоюза и США при президенте Дональде Трампе.

«Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, миновали. В последние дни я четко это поняла», — сказала Меркель, выступая в рамках предвыборной кампании на празднике в Мюнхене.

В связи с чем немецкий канцлер обратилась к европейцам с призывом взять судьбу Европы «в собственные руки».

Напомним, лидеры ведущих промышленно развитых стран мира, G7, договорились о новых действиях по борьбе с терроризмом на саммите в сицилийском городе Таормине.

Однако разногласия по поводу изменения климата между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами сохранились.

Источник: https://politeka.net со ссылкой на DW