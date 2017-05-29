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Путин прибыл в Париж с рабочим визитом

29.05.2017 16:55
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Путин прибыл в Париж с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Из аэропорта Путин отправится в Версаль, где пройдут его переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Это будет первая встреча российского президента с его французским коллегой.

Планируется, что после переговоров, которые сначала пройдут в узком формате, затем продолжатся за рабочим завтраком президенты ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Как заявляли в Кремле, главными темами обсуждения станут двусторонние отношения, а также вопросы борьбы с терроризмом.

В МИД Франции сообщили, что Украина будет в центре переговоров президентов.

После пресс-конференции Путин и Макрон посетят выставку "Царь Петр I во Франции. 1717 год". Последним пунктом программы Путина станет посещение Российского духовно-культурного центра, открытого в Париже в октябре прошлого года.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, Франция, Париж
 
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