Терористи ІДІЛ захоплюють нову країну

29.05.2017 13:41

Чорний прапор терористичної організації ІДІЛ відтепер майорить на територіях за тисячу кілометрів від Іраку та Сирії

Бойовики терористичної організації “Ісламська Держава” (ІДІЛ) здобули велику перемогу на півдні острівної держави Філіппіни.

За повідомленням світових агентств, чорними прапорами організації відтепер завішане місто Мараві. На острові Мінданао, який населений переважно мусульманами, бойовики та урядові сили ведуть запеклі бої.

Однак завдяки активності таких угруповань як Абу Сайаф і Маутен, влада Філіппін зазнає поразки.

Уряд побоюється, що ситуація може ще більше погіршиться в міру того, як філіппінські терористи будуть повертатися з Близького Сходу і зміцнять сили місцевого осередку ІДІЛ.

Як писала Politeka, терористи філіпінського угруповання “Абу Сайяф”, яки присягнули ІДІЛ, стратили німецького заручника Юргена Кантера, якого утримували для викупу. Представник німецького уряду Ісус Дуреза підтвердив страту через обезголовлення свого громадянина, підкресливши, що засуджує варварську смерть Кантера.

Источник: https://politeka.net