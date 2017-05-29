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Ураган в Москві: кількість жертв різко збільшилася

29.05.2017 19:38
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Ураган в Москві: кількість жертв різко збільшилася

Число загиблих в результаті урагану в Москві збільшилася до 11 осіб

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я міста. Постраждали, за даними департаменту, понад 50 осіб.

Представники управління Слідчого комітету по Москві підтвердили загибель восьми осіб.

За останніми даними в столиці РФ оголошено оранжевий рівень небезпеки, а пориви вітру досягають 18 метрів в секунду.

В результаті кілька сосен не витримали напору стихії і впали на землю. Одне дерево, що впало перегородило виїзд з парковки, де зараз знаходяться кілька представницьких автомобілів.

Також шквальний вітер обвалив дерева в підмосковній резиденції прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Москва, ураган, жертва
 
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