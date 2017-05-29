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В Інтернеті показали відео запуску Північною Кореєю ракет
У КНДР провели ракетні навчання, продемонструвавши свою військову міць. Як повідомляє replyua.net, відеозапис пусків показали на державному телеканалі і розмістили в мережі Інтернет. За процесом запуску ракет спостерігав особисто глава КНДР Кім Чен Ин. Він заявив, що залишився задоволений тим, що побачив. Всі пуски, як запевнили в Пхеньяні, були успішними.
Запуск ракет співпав з відправкою США до корейських берегів ще однієї флотилії. Пхеньян показує Вашингтону, що йому є чим відповісти на американську загрозу. Раніше в КНДР пригрозили потопити американський військовий флот в разі початку обстрілу своєї території. «В минулому році ми виявили деякі неполадки, але усунули їх, і тепер готові розвіяти ілюзії США про їх перевагу в повітрі», - заявили в Пхеньяні.
У Північній Кореї пояснили, що не вестимуть себе як влада Сирії, нічого не здійснили у відповідь на ракетний обстріл авіабази. КНДР збирається знищити випущені з американських кораблів ракети і у відповідь вогнем рознести американську флотилію. У Вашингтоні визнають, що початок бойових дій на Корейському півострові призведе до глобальної катастрофи. Її наслідки відчує не тільки азіатський регіон, а й весь світ.
Теги: Донбасс, Северная Корея, ракеты, КНДР
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