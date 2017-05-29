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В магазинах продают искусственное мясо

29.05.2017 20:55
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В магазинах продают искусственное мясо

Компания Beyond Meat, которую финансирует Билл Гейтс, планирует расширять популярность своего искусственного мяса.

В ближайшее время мясо из горохового белка, дрожжевого экстракта и кокосового масла поступит в магазины сети Safeway, передает finance.

Ранее бургеры от Beyond Meat можно было попробовать только в нескольких ресторанах на Западном побережье и в магазинах Whole Foods. Теперь у компании есть шанс выйти на более широкою публику. Мясо появится на полках 280 магазинов крупной торговой сети Safeway.

«Это очень важный шаг на пути того, как мы воспринимаем мясо, - говорит CEO Beyond Meat Итан Браун. - Все мы думаем, что животные должны использоваться для получения мяса, но это ложь». Человечеству так думать удобнее, потому что это вкуснее. До сегодняшнего момента продукты, на которых стоит маркировка «искусственное мясо» меньше всего походили на мясо. Чаще их можно было найти среди пакетов с замороженными овощами. Вегетарианские котлеты больше походят на измельченные бобы и кукурузу, чем на настоящую говядину.

Beyond Meat пытаются сделать так, чтобы их «мясо» было максимально похоже на настоящее: и по вкусу, и по структуре. Они добавляют в него высушенную свеклу, различные соки, чтобы котлета на сковороде вела себя так же, как настоящая. Их котлеты будут продаваться в пачках по две штуки. Цена пачки - $5,99. Получается в 2 раза дороже традиционной говядины.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, магазин, продажа, мясо
 
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