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Число жертв урагана в Москве и области достигло 14 человек

30.05.2017 11:00
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Число жертв урагана в Москве и области достигло 14 человек

По последним данным из-за урагана в Москве погибли 14 человек, пострадали почти 168 человек, более ста остаются в больницах, сообщает ТСН.
Пациенты в основном получили ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника. 108 человек, в том числе 22 ребенка, до сих пор остаются в больницах. Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое.
Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве в понедельник, 29 мая, во второй половине дня. В разных районах города были зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.



Теги: Москва, жертвы, ураган
 
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