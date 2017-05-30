КАКОЙ ПРОДУКТ САМЫЙ ОПАСНЫЙ

30.05.2017 21:10

Специалисты из США провели исследование, согласно которому продукты, которые принято считать диетическими, не такие полезные для организма, как было принято считать ранее. Данный материал опубликовала Американская ассоциация кардиологов.

Как говорится в статье, диетическая газировка может стать причиной развития слабоумия или возникновения инсульта. У тех, кто каждый день ее употребляет, начинают закупориваться сосуды. Риск возникновения слабоумия повышается примерно в 3 раза.

Да, безусловно, ограничить количество сахара – прекрасный способ контролировать свой рацион и первый шаг на пути к правильному питанию. Но про сахарозаменители мы знаем не так много, поэтому искусственные подсластители следует использовать максимально осторожно.

Источник zi.dn.ua