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КАКОЙ ПРОДУКТ САМЫЙ ОПАСНЫЙ
Специалисты из США провели исследование, согласно которому продукты, которые принято считать диетическими, не такие полезные для организма, как было принято считать ранее. Данный материал опубликовала Американская ассоциация кардиологов.
Как говорится в статье, диетическая газировка может стать причиной развития слабоумия или возникновения инсульта. У тех, кто каждый день ее употребляет, начинают закупориваться сосуды. Риск возникновения слабоумия повышается примерно в 3 раза.
Да, безусловно, ограничить количество сахара – прекрасный способ контролировать свой рацион и первый шаг на пути к правильному питанию. Но про сахарозаменители мы знаем не так много, поэтому искусственные подсластители следует использовать максимально осторожно.
Источник zi.dn.ua
Теги: США, Донбасс, исследования, опасность, диета, продукты
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