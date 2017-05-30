Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине

30.05.2017 20:04

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретились после официального вступления в должность второго. Как и прогнозировали эксперты, серьезных договоренностей эта встреча не принесла. Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, Сирию и Украину, пишет Сегодня.

Встреча двух президентов состоялась в Версале и продлилась три часа. О ключевых вещах, которые обсуждались в ходе переговоров, Путин и Макрон рассказали в ходе совместной пресс-конференции.

"Мы провели прямой, откровенный обмен мнениями. Я в полном объеме сказал все, что думал президенту Путину. Нас разделяют разногласия. Мы видим, как разрабатывать совместные действия. Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет никакого прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому вопросу", – заявил Макрон после встречи с Путиным.

"Путину этот визит нужен был, во-первых, для того, что поговорить по большому спектру вопросов франко-российских отношений. Вопросов этих много. Франция и Россия традиционно сотрудничали, в том числе и в бизнесе – большой объем инвестиций, торговли, контракты. Плюс по Сирии очень большая тема. Ну и конечно Украина не была первой, но, наверное, второй важной темой после Сирии и двухсторонних отношений, – рассказал "Сегодня" эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, – Путин приехал изложить свою точку зрения Макрону в том, что касается Сирии, двухсторонних отношений и урегулирования на Донбассе".

Макрон выступает за встречу в "нормандском формате"

В ходе пресс-конференции после переговоров с Путиным Макрон заявил, что полагается на Минский процесс и "нормандский формат" как на способы деэскалации противостояния на Донбассе. Он также отметил, что хочет провести новый раунд переговоров в "нормандском формате" с Германией и Украиной, чтобы иметь полный анализ ситуации.

"Также в рамках этого "нормандского формата" мы должны иметь исчерпывающий доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ" – добавил президент Франции.

Более того, он отметил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе он готов ввести новые санкции против России. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что антироссийские санкции никак не помогут нормализации конфликта в Украине.

Впрочем, как считает Владимир Воля резкие высказывания Макрона в адрес России направлены на французских избирателей, чтобы показать, что он ведет жесткую политику, и что визит Путина во Францию не делает российского президента его другом.

"Вместе с тем, Макрон не сторонник того, чтобы разрывать отношения Франции с Россией, – заявил Воля, – Если он сказал, что в случае эскалации будут санкции усилены, это не означает, что он является сторонником усиления санкций".

Эксперт отмечает, что сейчас в мире меняется геополическая конфигурация, поэтому позиция и Франции и персональная позиция Макрона пройдут определенную эволюцию в ближайшие месяцы. То же самое касается Германии и ЕС в целом, и все это так или иначе будет влиять на перспективы отношений ЕС, в том числе и Франции, с Россией.

Тем не менее, как отмечает политолог Владимир Фесенко, эта встреча является одним из индикаторов возобновления переговоров в "нормандском формате" – личный контакт двух президентов означает, что происходит постепенное возвращение к этому формату. При этом, как считает Владимир Воля, Путин может использовать свой визит во Францию, заявив, что встречаться в "нормандском формате" на высшем уровне нет необходимости, если нет прогресса или "дорожной карты".

Франция хочет усилить сотрудничество с Россией для поиска путей достижения мира в Сирии

По итогам встречи с Путиным Макрон заявил, что хочет усилить сотрудничество с Россией для поиска путей установления мира в Сирии. Президент Франции заявил, что напомнил Путину о французских приоритетах, которые касаются борьбы с терроризмом и искоренения террористических групп, и в частности, группировки "Исламское государство". По его мнению, государства, которые не способны поддерживать свое существование на Ближнем Востоке, являются угрозой для западных демократий.

При этом, по словам Макрона, он сообщил Путину, что применение химического оружия для Франции является "очень четкой красной линией", а его применением приведет к немедленному принятию ответных мер.

Кроме того, президент Франции сказал, что желает обмениваться информацией по ситуации в Сирии, чтобы иметь лучшее понимание относительно того, что происходит в этой стране.

"В этой связи я хочу, чтобы обе наши страны укрепили сотрудничество со стремлением нахождения долговременного положительного решения по искоренению терроризма, которое позволит вернуть мир в Сирии", – заявил Макрон.

По двусторонним отношениям продвижений нет – эксперт

Еще одной темой, которую обсуждали лидеры России и Франции, была тема двухсторонних отношений. Впрочем, по итогам переговоров на эту тему заявлений они не сделали. По мнению Владимира Фесенко, так произошло потому, что на согласование позиций нет даже намеков.

Впрочем, значимых итогов этой встречи и не могло быть, поскольку, как правило, первые встречи двух государственных руководитель являются ознакомительными, и в их ходе обычно не принимаются решения, отмечает Фесенко. Со стороны Путина это была попытка "взять Макрона в разработку", а президент Франции, со своей стороны, должен был продемонстрировать, что он – самостоятельный лидер, который готов говорить даже с теми политиками, с которыми он не согласен, но которые важны для Франции, говорит Фесенко.

"Каких-то переговорных итогов, кроме личного знакомства двух президентов и обозначения своих позиций в рамках этого знакомства, формирования личного впечатления о своем визави, нет", – резюмирует эксперт.