В России разбился самолет с курсантами

30.05.2017 11:45

В Саратовской области России военно-транспортный самолет Ан-26 загорелся во время жесткой посадки на аэродроме "Балашов", вследствие чего погиб военнослужащий, передает ТСН.

"Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отмечается, трагедия произошла в 05:40. Ан-26, который принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, выполнял учебно-тренировочный полет.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, на место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны РФ.