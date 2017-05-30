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В России разбился самолет с курсантами
В Саратовской области России военно-транспортный самолет Ан-26 загорелся во время жесткой посадки на аэродроме "Балашов", вследствие чего погиб военнослужащий, передает ТСН.
"Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как отмечается, трагедия произошла в 05:40. Ан-26, который принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, выполнял учебно-тренировочный полет.
По предварительным данным, причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей.
В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, на место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны РФ.
Теги: Россия, самолет, Министерство обороны, крушение
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