Взрыв возле посольства Германии в Афганистане унес жизни 80 человек

31.05.2017 15:00

В результате взрыва, который произошел сегодня утром, 31 мая, возле посольства Германии в Кабуле, погибли по меньшей мере 80 человек, сообщает Телеканал новостей «24».

Также, по предварительным данным, ранены более 350 человек. По информации кабульских правоохранителей, возле здания посольства Германии взорвалось устройство, заложенное в автомобиле.

Кроме того, по сообщениям СМИ, французские власти заявили, что в результате взрыва пострадало и здание посольства Франции.

Взрыв был настолько мощным, что около 30 автомобилей были уничтожены или повреждены.