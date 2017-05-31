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Взрыв возле посольства Германии в Афганистане унес жизни 80 человек
31.05.2017 15:00
В результате взрыва, который произошел сегодня утром, 31 мая, возле посольства Германии в Кабуле, погибли по меньшей мере 80 человек, сообщает Телеканал новостей «24».
Также, по предварительным данным, ранены более 350 человек. По информации кабульских правоохранителей, возле здания посольства Германии взорвалось устройство, заложенное в автомобиле.
Кроме того, по сообщениям СМИ, французские власти заявили, что в результате взрыва пострадало и здание посольства Франции.
Взрыв был настолько мощным, что около 30 автомобилей были уничтожены или повреждены.
Теги: Афганистан, Кабул, теракт, жертвы
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