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CNN уволила ведущую, "отрубившую голову" Трампу
01.06.2017 10:40
Телекомпания CNN разорвала контракт с актрисой Кэти Гриффин после публикации фотосессии актрисы, где она держит в руке муляж окровавленной головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте CNN, предает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Актриса больше не будет соведущей ежегодной новогодней программы на CNN, которую она вела на протяжении десяти лет. Гриффин уже извинилась за фотосессию, которую опубликовал фотограф Тайлер Шилдс.
56-летняя комедийная актриса давно выступает с резкими выпадами в адрес президента Трампа.
Теги: увольнение, CNN, актриса, голова, Дональд Трамп
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