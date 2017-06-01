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Після Макрона Путін вирішив підлизатися до Меркель
01.06.2017 15:45
Президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росії та Німеччині є розбіжності, але й точки дотику
Про це як повідомляється, заявив глава Кремля під час засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму.
За словами Путіна, він давно знайомий і працює з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
«У нас є розбіжності, але є і багато точок дотику», – сказав він.
За його словами, до можливого рішення деяких проблем він і Меркель підходять по-різному. Російський лідер підкреслив, що, якщо керуватися фундаментальними інтересами країн і народів, можливо знайти ефективні способи співпраці.
«У мене ніяких сумнівів немає на цей рахунок, тому що у нас багато спільних інтересів», – додав він.
За матеріалами: RT
Теги: политика, Донбасс, Путин, Меркель
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