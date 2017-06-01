- Создан экологичный деревянный мотоцикл, который использует водоросли как горючее20:18
- В Яндексе рассказали, что будет с компанией19:55
- Ужасы Освенцима: скончался последний надзиратель концлагеря18:15
- Эксперт прогнозирует подготовку «Газпромом» «зеркального» ответа на решение Стокгольмского арбитража17:45
- Владимир Гришко нашел в Китае "дочь"16:48
- Петренко: Первые суммы штрафа с «Газпрома» уже зашли в киевскую казну16:16
- Після Макрона Путін вирішив підлизатися до Меркель15:45
- Жители Мосула попали под обстрел боевиков ИГИЛ, пытаясь покинуть город15:30
- СКОЛЬКО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОТЕРЯЛ ВКОНТАКТЕ14:05
- Не все так просто: названо перелік документів для поїздок в ЄС13:40
Создан экологичный деревянный мотоцикл, который использует водоросли как горючее
Датские мастера Ритсерт Манс и Питер Мооджи успешно реализовали проект, представив на суд широкой общественности необычный, но относительно мощный мотоцикл. Рама, сиденье, подвеска модели сделаны из дуба и березы, а в качестве топлива используется биотопливо из водорослей.
Правда, у мотобайка установлены стандартные покрышки с дисками — полностью натуральные материалы пока не могут соперничать с ними по долговечности, пишет socportal.info.
Движение техники обеспечивает одноцилиндровый ДВС на 0.4 л. В качестве топлива используется масса из водорослей. Такие растения в процессе фотосинтеза используют углекислый газ. При сгорании биотоплива в атмосферу возвращается аналогичный объём СО2, то есть транспорт не наносит никакого ущерба окружающей среде. Пока мощности двигателя недостаточно для продолжительных поездок, однако создатели намерены совершенствовать свой концепт.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, мотоцикл, дерево, водоросли
- Боевики нарушили "режим тишины", который вступил в силу 1 июня, - Штаб20:43
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)19:40
- ИС: в Донецк приехали российские журналисты-пропагандисты19:25
- ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа18:38
- ПУТИН НАСТАИВАЕТ НА ОСОБОМ СТАТУСЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНБАССА18:25
- Жебривский анонсировал запуск трех дополнительных поездов в Мариуполь17:05
- Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО14:25
- ПО ДОРОГАМ ДОНБАССА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКАМ ОГРАНИЧИЛИ14:17
- ИС: в «лднр» недовольны российской «гуманитаркой»13:26
- ИС: главари "днр" призывают школьников и родителей "стучать" на педагогов с проукраинскими взглядами11:20
- Боевики нарушили "режим тишины", который вступил в силу 1 июня, - Штаб20:43
- Три шкідливі звички під час купання20:31
- Создан экологичный деревянный мотоцикл, который использует водоросли как горючее20:18
- В Яндексе рассказали, что будет с компанией19:55
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)19:40
- ИС: в Донецк приехали российские журналисты-пропагандисты19:25
- Эксперт объяснил, в чем опасность обхода блокировки Яндекса и Вконтакте19:15
- Этим летом Киев накроет ядовитым дымом19:00
- Снимут ли с депутатов неприкосновенность за ложь в декларации18:45
- ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа18:38
- Три шкідливі звички під час купання20:31
- Расписание магнитных бурь: как сохранить хорошее самочувствие в июне12:25
- КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЛИЯЮТ НА ПСИХИКУ ЛЮДЕЙ12:15
- Заметки из прифронтового блокнота: Пироги из ягод бузины12:00
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!09:45
- К чему теряется кольцо? Важная примета09:27
- Що допоможе очистити організм від антибіотиків?09:05
- Не навреди! Как спасти кожу при солнечном ожоге08:45
- Одежда — это ваша защита от сглаза и бед!08:35
- Які ласощі корисні для дітей?07:50
- Гидрометцентр: на Украину надвигается мощный циклон с грозовыми ливнями
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака
- Прорыв в решении конфликта на Донбассе возможен уже в ближайшие два месяца
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- «На украинцах лежит грех геноцида»: львовский архиепископ выступил со скандальным заявлением о войне на Донбасса
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- "Экс-министра" образования "ДНР" выдворяют из России, въезд в Донецк тоже запрещен
- Апокалипсис в России: после потопа обрушилась новая стихия (видео)
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить