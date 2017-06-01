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Ужасы Освенцима: скончался последний надзиратель концлагеря
В Германии скончался охранник концентрационного лагеря в Освенциме
На момент смерти Рейнхолду Хэннингу, которого признали виновным в смерти более 170 тыс. человек, было 96 лет.
Напомним, за деятельность во времена Второй мировой войны, немецкий суд приговорил Хэннинга к пяти годам лишения свободы, однако при адвокатам удалось обжаловать это решение.
Как известно, мужчина во времена войны добровольно вступил в ряды войск СС и прослужил в «лагере смерти» с января 1942 по июнь 1944 года.
По словам Хэннинга, он не принимал участия в убийствах узников лагеря.
Напомним, институт национальной памяти Польши опубликовал базу данных надзирателей концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). В базе числится 9686 человек, работавших в концлагере с момента его основания до ликвидации.
Как ранее писала Politeka, бразильский доктор Даниэль Ромеро Мунис получил право использовать останки нацистского врача концентрационного лагеря Освенцим Йозефа Менгеле на занятиях со студентами. Менгеле, известный как «Ангел Смерти», проводил опыты над заключенными Освенцима.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Освенцим, концлагерь
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