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Врачи борются за жизнь знаменитого писателя

01.06.2017 11:35
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Врачи борются за жизнь знаменитого писателя

Резко ухудшилось состояние страдающего онкологическим заболеванием известного автора детских книг Эдуарда Успенского

Писателя доставили в клинику Москвы.

Пять лет назад у Эдуарда Николаевича выявили онкологическое заболевание. Сейчас здоровье 79-летнего писателя ухудшилось. В больнице врачам удалось стабилизировать его состояние, однако он до сих пор находится под круглосуточным наблюдением.

Эдуард Успенский является создателем героев главных советских мультфильмов. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик и другие.

Как писала ранее Politeka, 30 апреля, на 82-м году жизни умер легендарный украинский поэт Борис Олейник после тяжелой и продолжительной болезни. Траурная церемония прощания с поэтом Борисом Олейником состоялась в клубе Кабинета министров Украины. Похоронное богослужение (панихида) по умершему поэту состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, врачи, скорая помощь, писатель, Эдуард Успенский
 
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