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Запрет на въезд: черногорский премьер жестко прошелся по режиму РФ
Кремль относится к Черногории, недавно вступившей в НАТО, с ярко выраженным и «невиданным примитивизмом и деструктивностью»
Об этом заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович, комментируя депортацию из России черногорского депутата и создание «черного списка» политиков балканской страны.
«Черногория проходит процесс развития демократии, но нас разочаровывает такое отношение к нашей стране. Поражает уровень деструктивности и примитивизма этого режима», — заявил Маркович.
Что касается списка персон нон грата среди черногорских политиков, то, по словам премьера, Подгорица даже не знает, кто попал в этот список.
«Список нежелательных лиц в России остается тайной, и мы не будем знать, кто находится в этом списке. Это их обычная практика», — сказал он.
Как писала Politeka, министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия сильно вмешивается во внутренние дела Черногории, даже пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в НАТО.
«Мы решили свои основные цели определять сами, поэтому были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась. Конечно, мы защищались», — отметил Дарманович.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Cafe del Montenegro.
Теги: Россия, Донбасс, премьер-министр, Черногория, запрет
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