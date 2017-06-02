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Джастин Теру рассказал, что запрещено делать в браке с Дженнифер Энистон

02.06.2017 08:35
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Джастин Теру рассказал, что запрещено делать в браке с Дженнифер Энистон

Дженнифер – фанатка американского драматического сериала "Оставленные"

45-летний Джастин Теру раскрыл подробности их с Дженнифер Энистон совместной жизни. Так, в начале мая Теру рассказывал, что за шесть лет отношений супруги не пришли к взаимопониманию в вопросе увлечения видеоиграми, которые 48-летняя актриса не одобряет. А  в новом выпуске программы "Good Morning America" Джастин признался еще в одной вещи, которая не допустима в их браке – это спойлеры.

Дженнифер – фанатка американского драматического сериала "Оставленные", в котором Теру играет шефа полиции и отца двоих детей. И, как многие поклонники, она ждет выхода каждой серии и не хочет заранее знать, что же произойдет по сюжету. "Она даже не репетирует со мной мои роли. Дженнифер не знает, что произойдет по сюжету далее. Она фанат, поэтому не хочет слышать спойлеры",- сказал актер в интервью, а затем продолжил: "Это одна из тех вещей, о которых нам запрещено говорить".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, брак, Дженнифер Энистон
 
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