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Эксперт назвал три недостатка Макрона (видео)
Французский лидер Эммануэль Макрон имеет недостатки, которые остро проявились в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным
Об этом в интервью Politeka заявил эксперт-международник Александр Хара.
По его словам, первый недостаток это желание иметь диалог с РФ, что характерно для Запада.
«Они считают диалог ценностью, с его помощью можно сблизить позиции, если что-то не складывается.
Ошибочность в том, что РФ — параллельный мир, путинская Россия далека от европейской цивилизации. Сблизить эти миры невозможно. Даже по противоположным точкам зрения относительно войны на Донбассе и аннексии Крыма», — сказал он.
Вторым недостатком, Хара назвал культурный фон и тезисы, что Францию и Россию объединяет большое количество событий, людей, культурные связи и т. п.
«Макрон плохо знает историю, особенно после революции 1917 года, когда собрали всю интеллектуально мыслящую интеллигенцию и отправили на Запад, в основном в Париж.
Цивилизационная пропасть, которая существует между РФ и Западом, возникла именно тогда. Очевидно, если бы Лев Толстой жил в наше время и писал свои произведения, то был бы заключен в Бутырку или уехал бы в Киев или тот же Париж.», — отметил он.
Третий недостаток, о котором рассказал Хара, это представление о борьбе с терроризмом вместе с Россией.
«Путин создает проблемы, а потом продает себя как того, кто решает эти вопросы. Если бы Путина не было, то, очевидно, уже не было бы конфликта в Сирии. Беженцы, которые всколыхнули европейскую общественность, не повлекли бы возможный приход к власти ультраправых. И Брексита, возможно, не было бы», — сказал.
С материалом можно ознакомиться здесь
Источник: Politeka
Теги: политика, Донбасс, президент, Франция, недостаток
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