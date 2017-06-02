- Эксперт назвал три недостатка Макрона (видео)07:24
- Нам грозит катастрофа: эколог предупредил о мировой угрозе07:16
- Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения06:45
- Авианосные ударные группы ВМС США начинают активные действия вблизи КНДР. ФОТО21:55
- Українці стали менше їздити залізницею до Росії21:40
- В ЕС назвали условия отмены антироссийских санкций21:30
- Черногория запретила въезд российским политикам: названа причина20:55
- Создан экологичный деревянный мотоцикл, который использует водоросли как горючее20:18
- В Яндексе рассказали, что будет с компанией19:55
- Ужасы Освенцима: скончался последний надзиратель концлагеря18:15
Нам грозит катастрофа: эколог предупредил о мировой угрозе
Если в ближайшие несколько десятилетий все страны мира не перейдут на возобновляемые источники энергии, то Земле грозят катастрофические последствия.
Об этом Обозревателю рассказала эксперт Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук.
"Для того, чтобы удержать глобальное потепление в тех рамках, которые не приведут к катастрофическим последствиям, все страны мира должны до 2050 года перейти на возобновляемые источники энергии и уйти от ископаемого топлива. Это все серьезно. Потому что чем дальше откладываются эти меры, тем меньше шансов, что на нашей планете удастся предотвратить катастрофу. Если же США не будут реализовывать никакой политики по сокращению парниковых выбросов, то миру будет очень сложно это компенсировать за счет действий остальных стран", - сказала Ставчук.
Напомним, что выход из Парижского соглашения по климату был одним из предвыборных обещаний Трампа. К самой теме борьбы с изменением климата президент США считает "аферой", придуманной для сдерживания роста промышленности.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, катастрофа, экология, угроза
- На Закарпатье назревает угроза экологической катастрофы
- Под кладбищем «нашли» водоводы
- Разрушение крупнейшей дамбы в США: появились кадры с места катастрофы (ВИДЕО)
- Власти не видят экологических проблем в добыче сланцевого газа
- Из скважины в Мексиканском заливе начали откачивать нефть
- Под Авдеевкой назревает масштабная экологическая катастрофа
- Гройсман: Мариуполь – чрезвычайно важный город для Украины07:04
- В Мариуполе избили водителя трамвая22:15
- Боевики нарушили "режим тишины", который вступил в силу 1 июня, - Штаб20:43
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)19:40
- ИС: в Донецк приехали российские журналисты-пропагандисты19:25
- ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа18:38
- ПУТИН НАСТАИВАЕТ НА ОСОБОМ СТАТУСЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНБАССА18:25
- Жебривский анонсировал запуск трех дополнительных поездов в Мариуполь17:05
- Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО14:25
- ПО ДОРОГАМ ДОНБАССА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКАМ ОГРАНИЧИЛИ14:17
- Еврокомиссар Хан встретился с Порошенко07:35
- Эксперт назвал три недостатка Макрона (видео)07:24
- Нам грозит катастрофа: эколог предупредил о мировой угрозе07:16
- Покушение на Осмаева и Окуеву в Киеве: у нападающего изъяли паспорт гражданина Украины 07:10
- Гройсман: Мариуполь – чрезвычайно важный город для Украины07:04
- Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения06:45
- ЧП на Житомирщине: в реку слили неизвестное вещество22:48
- Холодна їжа - небезпека для організму22:32
- В Мариуполе избили водителя трамвая22:15
- Авианосные ударные группы ВМС США начинают активные действия вблизи КНДР. ФОТО21:55
- Холодна їжа - небезпека для організму22:32
- 11 золотых правил для женщин после 4021:15
- Три шкідливі звички під час купання20:31
- Расписание магнитных бурь: как сохранить хорошее самочувствие в июне12:25
- КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЛИЯЮТ НА ПСИХИКУ ЛЮДЕЙ12:15
- Заметки из прифронтового блокнота: Пироги из ягод бузины12:00
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!09:45
- К чему теряется кольцо? Важная примета09:27
- Що допоможе очистити організм від антибіотиків?09:05
- Не навреди! Как спасти кожу при солнечном ожоге08:45
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- "Экс-министра" образования "ДНР" выдворяют из России, въезд в Донецк тоже запрещен
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- Вести бизнес в Донецке все равно что сидеть на пороховой бочке. Популярные рестораны отжали боевики
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО
- Стало известно о желании Захарченко ликвидировать сразу нескольких главарей ДНР
- Как доказать трудовой стаж для пенсии
- 25 ФУР ИЗУРОДОВАННЫХ ТРУПОВ, ПОГИБШИХ ЗА ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ: ЗЯТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УКРАИНЫ ПОСЕДЕЛ ОТ УВИДЕННОГО В “АТО”
- Будни республики — в центре Донецка в разгар дня боевики похитили мужчину
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе