Перестрелка в отеле на Филиппинах: люди выпрыгивали с окон

02.06.2017 09:05

Группа неизвестных устроила пальбу на курорте в столице Филиппин Маниле

В результате происшествия в Resorts World Manila, произошедшем после полуночи по местному времени, пострадали десятки человек.

По данным Филиппинского Красного Креста, по меньшей мере 25 человек получили ранения и были доставлены в различные больницы.

Руководитель группы по реагированию на чрезвычайные ситуации главы города Пасай Фернандо Атиенца сказал, что многие оказались запертыми в ловушке внутри здания. И некоторые из них получили серьезные травмы, потому что прыгали со второго этажа отеля, добавил он.

По словам Атиенцы, пострадавшие были доставлены в больницу Сан-Хуан-де-Диос в городе Пасай и медицинский центр Святого Луки в городе Тагуиг.

По предварительным данным, в гостиницу вошли мужчины в масках и начали стрелять на третьем этаже. Но эта информация еще не получила подтверждения в полиции.

Очевидцы сказали, что они также слышали взрывы. После чего начался пожар, а в на улицах были замечены пожарные машины, спешащие к отелю.

Источник: https://politeka.net