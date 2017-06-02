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Перестрелка в отеле на Филиппинах: люди выпрыгивали с окон
Группа неизвестных устроила пальбу на курорте в столице Филиппин Маниле
В результате происшествия в Resorts World Manila, произошедшем после полуночи по местному времени, пострадали десятки человек.
По данным Филиппинского Красного Креста, по меньшей мере 25 человек получили ранения и были доставлены в различные больницы.
Руководитель группы по реагированию на чрезвычайные ситуации главы города Пасай Фернандо Атиенца сказал, что многие оказались запертыми в ловушке внутри здания. И некоторые из них получили серьезные травмы, потому что прыгали со второго этажа отеля, добавил он.
По словам Атиенцы, пострадавшие были доставлены в больницу Сан-Хуан-де-Диос в городе Пасай и медицинский центр Святого Луки в городе Тагуиг.
По предварительным данным, в гостиницу вошли мужчины в масках и начали стрелять на третьем этаже. Но эта информация еще не получила подтверждения в полиции.
Очевидцы сказали, что они также слышали взрывы. После чего начался пожар, а в на улицах были замечены пожарные машины, спешащие к отелю.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Филиппины, перестрелка
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