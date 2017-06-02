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РУХНУЛА ПИРАМИДА ГОЛОДА. СЧИТАТЬ ЛИ ЭТО ЗНАКОМ? (Видео)

02.06.2017 13:30
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РУХНУЛА ПИРАМИДА ГОЛОДА. СЧИТАТЬ ЛИ ЭТО ЗНАКОМ? (Видео)

29 мая в московской области рухнула всемирно известная пирамида Голода. По словам очевидцев, сооружение завалилось как карточный домик. 

Причина обрушения здания – ураган, который недавно прокатился столицей. Много людей травмированы, есть жертвы. 

Недавно в сети появилось видео, в котором какой-то шаман, назвавшийся Радмиром, сказал, что в пирамиде провели древний языческий ритуал и предупреждает, что скоро ей придет конец. Удивительно, но через несколько минут пирамида обвалилась. 

Пользователи социальных сетей уже нашли в этом некий глубинный смысл. Пользователи вспомнили, что эту пирамиду поставили через месяц после того, как Путин стал президентом. Они провели аналоги с венком, который когда-то упал на голову В.Януковичу. Уже пошли разговоры о том, что президент скоро может очень плохо закончить. 

Вспомним, что А.Голод построил свое сооружение в 1999 году. Это так называемая энергетическая пирамида, которая, как считают оккультисты, способна копить и преобразовывать биоэнергию. 

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Россия, Донбасс, пирамида, голод, разрушения
 
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