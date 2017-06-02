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В Москве выпал летний снег

02.06.2017 16:33
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В Москве выпал летний снег

Сегодня, 2 июня, в центре Москвы выпал мокрый снег, сообщает ТСН.
Синоптики предупреждали, что в течение всего дня в городе ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха не превысит 14 градусов.



Теги: Москва, снег, лето
 
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