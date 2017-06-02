Выход США из Парижского соглашения: реакция Евросоюза

02.06.2017 10:38

Лидеры Евросоюза выразили свое сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты выходят из Парижского климатического соглашения. Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт Еврокомиссии, несколько часов назад было опубликовано соответствующее заявление.

«Сегодня печальный день для мирового сообщества, поскольку ключевой партнер снова отстранился от борьбы с изменением климата. ЕС глубоко сожалеет об одностороннем решении администрации Трампа о выводе США из Парижского соглашения», отмечается в сообщении. Помимо этого, в Еврокомиссии напомнили, что Парижское соглашение является очень важным документом, позволяющим каждой стране выбирать собственные способы борьбы с климатическими изменениями, и США тоже могли воспользоваться многими возможностями, но теперь не сделают этого.

«195 стран подписали Парижское соглашение, и есть 195 различных путей для достижения целей Парижского соглашения. Парижское соглашение будет продолжать действовать. Мир может продолжать рассчитывать на Европу в качестве глобального лидера в борьбе с изменением климата», говорится в заявлении ЕК.