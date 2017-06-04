93-летний президент Зимбабве Мугабе будет участвовать в президентских выборах 2018 года

04.06.2017 09:30

Президент Зимбабве 93-летний Роберт Габриэль Мугабе вступил в борьбу за пост президента на всеобщих выборах, намеченных на 2018 год. Об этом сообщает Синьхуа после того, как в пятницу он принял участие в митинге правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве патриотический фронт" в провинции Восточный Машоналенд.

"На митинге президент страны призвал всех членов партии преодолеть разногласия и объединить усилия для обеспечения победы партии на всеобщих выборах 2018", - говорится в сообщении.

Мугабе также выразил недовольство тем, что много ферм в провинции Восточный Машоналенд принадлежат белому населению, и заявил, что будет продвигать возвращения этих земель, чтобы раздать их чернокожим гражданам, говорится в сообщении.

Напомним, Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924. В 1980 году после провозглашения независимости Зимбабве он занял пост премьер-министра страны. В 1987 году он изменил политическую систему страны и стал президентом, после чего переизбирался и продолжает оставаться на этой должности. Нынешний срок его президентских полномочий закончится в 2018 году. В декабре прошлого года ЗАНУ-ПФ выдвинула его кандидатуру на пост президента.

Источник: 112.ua