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93-летний президент Зимбабве Мугабе будет участвовать в президентских выборах 2018 года
Президент Зимбабве 93-летний Роберт Габриэль Мугабе вступил в борьбу за пост президента на всеобщих выборах, намеченных на 2018 год. Об этом сообщает Синьхуа после того, как в пятницу он принял участие в митинге правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве патриотический фронт" в провинции Восточный Машоналенд.
"На митинге президент страны призвал всех членов партии преодолеть разногласия и объединить усилия для обеспечения победы партии на всеобщих выборах 2018", - говорится в сообщении.
Мугабе также выразил недовольство тем, что много ферм в провинции Восточный Машоналенд принадлежат белому населению, и заявил, что будет продвигать возвращения этих земель, чтобы раздать их чернокожим гражданам, говорится в сообщении.
Напомним, Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924. В 1980 году после провозглашения независимости Зимбабве он занял пост премьер-министра страны. В 1987 году он изменил политическую систему страны и стал президентом, после чего переизбирался и продолжает оставаться на этой должности. Нынешний срок его президентских полномочий закончится в 2018 году. В декабре прошлого года ЗАНУ-ПФ выдвинула его кандидатуру на пост президента.
Источник: 112.ua
Теги: Донбасс, президент, выборы, Зимбабве
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